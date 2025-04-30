Kamyonete Çarpan Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü, genç sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken park halindeki kamyonete çarpan otomobilin 25 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şafak Mahallesi Akdeniz sanayi sitesi 75. Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Görkem Tosunidaresindeki 07 BMZ 730 plakalı Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yolun sağ şeridinde park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Görkem Tosun'u çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 1 saate çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incele ekiplerinin ardından sürücünün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan feci kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Görkem Tosun'un kullandığı otomobilin hızla sağ şeritte park halinde duran kamyonete çarptığı anlar görüldü.