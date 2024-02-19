Kamyonete çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonete çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Kamyonete çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Karacabey-Bandırma Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, H.B. idaresindeki otomobilin kamyonete çarpması sonucu yolcu olarak bulunan B.Ö. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan H.B. ise hastaneye kaldırıldı.

19.02.2024 23:08  Güncelleme: 23:22
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Kamyonete çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

BALIKESİR - Karacabey-Bandırma Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey-Bandırma Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil Bursa istikametinden Bandırma istikametine seyrederken, Akçapınar kavşağına 1 kilometre kaldığı esnada, aynı istikamette seyreden Z.Ü. idaresindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, yolcu olarak bulunan B.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.B. ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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