Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı anlar kamerada

Geniş Video İzle

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, seyir halindeyken zikzak çizerek trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde kamyonetin yolda savrulduğu ve diğer şeride geçtiği anlar yer aldı.

15.05.2024 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün seyir halindeyken zikzak çizerek sağ şeritten sol şeride geçip trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Alanya D-400 Karayolu Konaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BKJ 387 plakalı bir kamyonet şeridinde seyir halindeyken bir anda sağa ve sola doğru zikzak çizmeye başladı. Kamyonetin yolda diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlar başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde kasasında yük olduğu görülen kamyonetin şeridinde ilerlerken önce sağa sola savrulduğu, ardından da bir anda diğer şeride geçtiği anlar yer aldı. Kamyonetin daha sonra ise yavaşladığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Antalya, Alanya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
11:57 Bomba iddia Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:15:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonetin seyir halinde zikzak çizerek herkesi tehlikeye attığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement