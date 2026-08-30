Kamyonette Yangın: 1 Milyon TL Zarar - Son Dakika
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Kamyonette Yangın: 1 Milyon TL Zarar

Kamyonette Yangın: 1 Milyon TL Zarar
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Denizli'de bir kamyonette çıkan yangında araç ve ürünler tamamen yanarak 1 milyon TL zarar oluştu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangında araç ve üzerindeki ürünler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahipleri, yaklaşık 1 milyon TL'lik zararlarının olduğunu belirterek, "Bir yıllık emeğimiz 15 dakikada kül oldu" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı durdurup inerken kamyonet alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet ve içerisindeki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Kamyonet ve üzerindeki mallar küle döndü

İki genç olarak geçtiğimiz yıl işlerini kurduklarını belirten Şali Çelik, gece gündüz çalışarak kamyoneti alabildiklerini ifade etti. Yangın sırasında araçta müşteriye götürmek üzere ürünlerin bulunduğunu söyleyen Şali Çelik, hem kamyonetin hem üzerindeki ürünlerin yandığını ifade etti.

Yangın sırasında yaşadıklarını anlatan Ünal Karakuşlu ise bölgede yakıt bulunmaması nedeniyle şehir merkezine yakıt almaya gittiklerini belirterek, "Bulunduğumuz bölgede yakıt olmadığı için şehir merkezinden yakıt almaya gidiyorduk. Aracımızda bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Arabayı zor durdurduk. Durduktan sonra arabadan dışarıya çıktık ve aracın dumanları alevlere dönüştü. Bütün mal varlığımız olan aracımız ve üzerindeki mallarımız küle döndü" diye konuştu.

"Bir yıllık emeğimiz 15 dakikada kül oldu"

Yangında yaklaşık 1 milyon TL'lik zararlarının bulunduğunu ifade eden Şali Çelik, "Burada tam bir milyonluk bir hasarımız var. Yaptığımız işler sonucunda bir yılda araç alabildik. Bir yıllık emeğimiz 15 dakikada kül oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Ekonomi, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonette Yangın: 1 Milyon TL Zarar - Son Dakika

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