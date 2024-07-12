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Kamyonun çarptığı elektrikli bisikletteki kadının ezilerek can verdiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'da hafriyat kamyonunun altına kalarak can veren kadının öldüğü ve eşinin ağır yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri yaşanan feci kazayı gözler önüne serdi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışmış ve kazada kamyonun altında ezilen 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmişti. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü de ağır yaralanmıştı. Feci kazaya ait ortaya çıkan görüntülerde; elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kalarak ezildiği görüldü. Feci kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.