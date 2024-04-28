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Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta karşıdan karşıya geçen yayaya kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Güre köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Uşak istikametinden İzmir istikametine ilerlemekle olan Y.H. idaresindeki 45 L 0177 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife Karakoç'a çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Nazife Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemelerden sonra Nazife Karakoç'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Y.H. ise gözaltına alındı.