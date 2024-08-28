Kamyonun dorsesi devrildi: Gördüğü kazayı spiker gibi anlattı
ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan kamyonun dorsesinin devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayı gören bir kişi ise kaza anını spiker gibi anlatarak kayıt altına aldı.
Kaza, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden eve taşımacılık yapan kamyonun dorsesi devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlatarak kayıt altına aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kamyonun dorsesi devrildi: Gördüğü kazayı spiker gibi anlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?