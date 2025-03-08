Kamyonun Düzensiz Yükü Trafiği Tehlikeye Soktu

Hatay'da düzensiz yüklenen hurda demir yüküyle trafiğe çıkan kamyon sürücüsü trafiği tehlikeye soktu.

İnşa çalışmalarının devam ettiği Antakya ilçesinde bir yandan yeni binalar yükselirken, diğer yandan hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Trafikte çoğunlukta olan kamyon sürücüleriyse aşırı ve düzensiz yükle hem trafiği tehlikeye atıyorlar, hem de insanların canlarını. Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi mevkiinde düzensiz yüklenen hurda demir yüküyle trafiğe çıkan kamyon sürücüsü kazaya davetiye çıkarttı. Kasayı aşan yüke aldırış etmeden sürücünün o anları kameraya yansıdı. - HATAY