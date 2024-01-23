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Kanada'da Helikopter Kazası: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kanada'da Helikopter Kazası: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir grup kayakçıyı taşıyan helikopter düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Helikopterin sahibi Northern Escape Heli-Skiing, riskleri en aza indirmek için önlemler aldıklarını belirtti.

Kanada\'da Helikopter Kazası: 3 Ölü, 4 Ağır Yaralı
23.01.2024 - 20:26,
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Kanada'da bir grup kayakçıyı taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir grup kayakçıyı taşıyan helikopter düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Helikopterin sahibi Northern Escape Heli-Skiing tarafından yapılan açıklamada, helikopterin Britanya Kolumbiyası'ndaki Skeena bölgesinde yer alan Terrace kasabası yakınlarına düştüğü ifade edildi.

Northern Escape Heli-Skiing'den bir sözcü yaptığı açıklamada, "Helikopter kazaları nadirdir ancak dağlarda ve kırsal bölgelerde helikopterle kayak yapan insanlar için riskler bulunmakta" ifadelerini kullanarak, şirketin riskleri en aza indirmek için her türlü önlemi aldığını ancak birçok açık hava etkinliğinde olduğu gibi, ortaya çıkan risklerin yüzde 100'ünün ortadan kaldırılmasının imkansız olduğunu açıkladı. - OTTAWA

Kaynak: İHA
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