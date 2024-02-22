Kanada\'da Müslüman ailesini öldüren katil ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Kanada'nın Ontario eyaletinde Haziran 2021'de Müslüman bir ailenin 4 ferdini öldüren katil zanlısı Nathaniel Veltman, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kanada'nın Ontario eyaletinde Haziran 2021'de bir ailenin 4 ferdini üzerlerine araç sürerek öldüren, 1 çocuğu da yaralayan katil zanlısı Nathaniel Veltman hakkında karar çıktı. Yargıç Renee Pomerance, Veltman'ın eylemlerinin terörizm olduğunu ve suçun vahşetinin Kanada yasalarında bilinen en katı cezanın uygulanmasını gerektirdiğini belirterek, Veltman'ı ömür boyu hapse çarptırdı. Yargıç Pomerance, "Suçlu, mağdurları tanımıyordu. Onlarla hiç tanışmamıştı. Onları Müslüman oldukları için öldürdü. Suçlunun terör eylemi gerçekleştirdiği kaçınılmaz bir gerçek" ifadelerini kullanarak, Veltman'ı "beyaz ırkın üstünlüğüne ve bununla bağlantılı olarak tamamen beyaz bir toplum arzusuna" inanan biri olarak tanımladı.
Ne olmuştu?
Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran 2021'de yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında bir çocuk da yaralanmıştı. Veltman, saldırının ardından 6 kilometre uzaklıktaki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı. Veltman, jüri tarafından dört adet birinci derece cinayet ve bir adet cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuştu. - OTTAWA
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