Kanal çalışması sırasında işçi göçük altında kaldı

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Şanlıurfa'da kanal çalışması sırasında meydana gelen göçükte beline kadar toprak altında kalan işçi, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede devam eden kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonrası Ercan Doğan isimli işçi beline kadar göçük altında kaldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vücudunun yarısı toprak altında kalan Doğan, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Göçük altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA