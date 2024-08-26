Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıkan şahıs: 'Çekici şimdi gelecek kameralara şov yapacak, benden de geveze' - Son Dakika
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Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıkan şahıs: 'Çekici şimdi gelecek kameralara şov yapacak, benden de geveze'

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Antalya'da arkadaşı ile birlikte işyerine gitmek isteyen bir şahsın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol ortasında bulunan su kanalına düştü. Kazanın ardından yan devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kaldırım taşına oturup, 'Şimdi çekici arkadaşımız gelecek. O benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar' dedi.

26.08.2024 13:07
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Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıkan şahıs: 'Çekici şimdi gelecek kameralara şov yapacak, benden de geveze'

Kanala uçan aracından çıkıp kaldırım taşına oturdu, çaresizce aracın çıkarılmasını bekledi

ANTALYA - Antalya'da arkadaşı ile birlikte işyerine gitmek isteyen bir şahsın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol ortasında bulunan su kanalına düştü. Kazanın ardından yan devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kaldırım taşına oturup, "Şimdi çekici arkadaşımız gelecek. O benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar" dedi.

Kaza, Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte Varsak bölgesinde ki işyerine gitmek üzere 07 MVK 56 plakalı Tofaş marka otomobil ile yola çıkan Eyüp A. seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri, kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Eyüp A. ve araçta yolcu olarak bulunan İsa Ahmet el A. herhangi bir yaralanma yaşamadan kurtuldular.

"Benden daha geveze, şov yapar"

Sürücü Eyüp A, araçta bulunanların güvende olduğunu gördükten sonra kaldırım taşına oturarak çaresizce aracının kanaldan çıkarılmasını bekledi. Bu sırada yanındaki kişiyi yanına çağıran Eyüp A., "Bizim çekici yok mu, o gelecek şimdi. Benden daha geveze. Kameraları görünce şov yapar" dedi.

Yapılan testte alkol çıkmayan sürücü için herhangi bir madde etkisi altında olup olmadığını belirlemek amacıyla Narkotik Şube Müdürlüğü'nden ekip telep etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Kaza bir anda oldu bizi Allah korudu"

Yaşadığı kazanın etkisiyle konuşan araç sürücüsü Eyüp A., "Çok hızlı değildik kaza bir anda oldu yanımda bir de arkadaşım vardı, bizi Allah korudu. Şimdi vinç gelip aracımızı çıkaracak." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıkan şahıs: 'Çekici şimdi gelecek kameralara şov yapacak, benden de geveze' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıkan şahıs: 'Çekici şimdi gelecek kameralara şov yapacak, benden de geveze' - Son Dakika
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