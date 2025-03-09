Erzincan'da kanalizasyon borularına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İtfaiye Müdürlüğü'ne 112 Acil aracılığı ile gelen bir ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Erzincan merkezde Yunusemre Mahallesi'ne intikal eden itfaiye ekipleri kanalizasyon borularına sıkışan kediyi kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Kedi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kanalizasyona Sıkışan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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