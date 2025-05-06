Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanalizasyon borusunda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Çarıklı Mahallesi'nde kanalizasyon borusuna giren kuzu, burada sıkışıp mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışmalar sonucu kuzuyu sıkıştığı yerden çıkartıp sahibine teslim etti. Kurtarma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kanalizasyonda Mahsur Kalan Kuzu Kurtarıldı - Son Dakika
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