Kandıra\'da Falezde Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

3.Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize atlamak için tırmandıkları falezde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kerpe Mahallesi Kartalkaya mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi iddiaya göre, denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı. Yükseklik sebebiyle denize atlayamayan ve aşağıya da inemeyen şahıslar, falezlerde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlere tırmanan itfaiye ekipleri iki kişiyi halat yardımıyla kurtardı.

Yapılan kontrollerde, şahıslarda herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi. - KOCAELİ