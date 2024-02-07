Okul yolunda köpek saldırısına uğrayan çocuğu çevredekiler kurtardı

3.Sayfa

Köpek saldırısı, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşandı. Bir çocuk, caddede okula gitmek için yürüdüğü sırada 3 köpeğin saldırısına uğradı. Olayı gören ve sesleri duyanlar koşarak yardıma gitti. Köpekleri kovalayan vatandaş çocuğu kurtardı. O anlarda güvenlik kamerası da kayıttaydı.

Yol kenarındaki başıboş köpekler bir anda kaldırımda yürüyen çocuğa saldırdı. Korku ve panikle yere düşen küçük çocuk yerden kalkmayı denedi ama başaramadı. Olayı görenler, köpekleri dağıtmak için koştuğu sırada ayağa kalkan çocuk kaçmaya başladı. İmdadına yetişen yardımseverler, taş ve sopalarla köpekleri uzaklaştırdı.

Vatandaş, saldırıya uğrayan çocukla ilgilendi ve tedavisi için hastaneye götürdü. Yaşanan korku dolu anlardan geriye ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.