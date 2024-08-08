Kanser Hastası Şahıs Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kanser Hastası Şahıs Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kanser Hastası Şahıs Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde kanser hastası bir kişi, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

08.08.2024 11:22
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kanser hastası şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokak üzerinde 13. katlı bir binada dün meydana gelen olayda; kolon kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen B.D. (29), 5. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan B.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

5'inci kattaki evinin balkonundan düşen ve ağır yaralanan B.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. B.D.'nin cenazesi; öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanser Hastası Şahıs Evinden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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