Kansere Yenik Düşen Emekli Polisi Aydın Eryaşar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kansere yenik düşen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı
BURSA - İnegöl'de yakalandığı kansere yenik düşen sevilen emekli polisi Aydın Eryaşariçin ilçe Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğünden emekli polis memuru Aydın Eryaşar, hayatını kaybetti.
6 ay önce mide kanserine yakalanan İnegöl'ün sevilen polisi Aydın Eryaşar, tedavi gördüğü İnegöl Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Eryaşar'ın ölümü Emniyet camiasını yasa boğdu.
Tören düzenlendi
Eryaşar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi İnegöl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Bahçede düzenlenen törende yapılan duaların ardından Eryaşar'ın naaşı, cenaze namazı için camiye götürüldü.
Cenazesi ise ikindi namazını müteakip Alanyurt Yeni Mahalle camiinde kılınacak cenaze namazının ardından İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başsavcı Veli Ecir, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı.
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