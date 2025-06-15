Evinde ölü bulunan doktorun son paylaşımı: Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum

Eskişehir'de Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay'ın (58) arkadaşı kendisinden 3 gündür haber alamadı. Arkadaşı evin temizlik çalışanına haber verdi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

EMEKLİ DOKTOR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mustafa Savan Günay'ın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

"KANSERİN ÇÖZÜMÜNÜ BULDUM" DEMİŞTİ

Doktor Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanserin çözümünü bulduğunu söylemişti. Günay paylaşımında şu ifadelerini kullanmıştı: "25 yıldır 'Kanser neden oluyor?' diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim"

"KİMSEDEN KORKMADIM, KORKMAYACAĞIM"

Paylaşımında tehdit aldığı anlaşılan doktor kimseden korkmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sevgili meslektaşlarım. Yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum. Benim çoluğum çocuğum yok. Üzerime Kapital çomar emirleri ile gelirseniz, geldiğiniz arabayı ezerim. Çünkü ben de damperli bir kamyon var.

Herkesin Allah bağışlasın çoluk çocuğu var. Herkes aklını başına toplasın. Ne oyuna ne oynaşmaya gelirim. Gereğini yaparım. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Onlara tekrar söylüyorum. Ben yalnız çalışıyorum. Hiç kimseden korkmadım ve korkmayacağım. Tüm dostlarım bunu iyi bilsinler. Bu iş şöyle bir iştir. Bir kere korkarsanız, sonsuza kadar korkarsınız. Her kapitalin yumuşak karnı vardır. Benim böyle bir, sıkıntım yoktur ve olmayacaktır. Umarım benden sonra daha iyisini bir hekim yapar. Tüm isteğim 195 dünya ülkesini atlatıp, benim gibi bir Türk hekiminin yapmasıdır."