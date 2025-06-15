Evinde ölü bulunan doktorun son paylaşımı: Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan doktorun son paylaşımı: Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum

Evinde ölü bulunan doktorun son paylaşımı: Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum
15.06.2025 12:38
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Eskişehir'de kendisine ulaşılamayan emekli doktor Mustafa Savan Günay (58), çilingir yardımıyla girilen dairesinde ölü bulundu. "Kanserin çözümünü yüzde 75 itibarıyla çözdüm. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim" diyen doktorun ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde yalnız yaşayan emekli doktor Mustafa Savan Günay'ın (58) arkadaşı kendisinden 3 gündür haber alamadı. Arkadaşı evin temizlik çalışanına haber verdi. Evi kontrol etmek için gelen çalışan, kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulundu.

'Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum' diyen doktor evinde ölü bulundu

EMEKLİ DOKTOR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla ikinci kattaki eve girdiklerinde Mustafa Savan Günay'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Mustafa Savan Günay'ın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

"KANSERİN ÇÖZÜMÜNÜ BULDUM" DEMİŞTİ

Doktor Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanserin çözümünü bulduğunu söylemişti. Günay paylaşımında şu ifadelerini kullanmıştı: "25 yıldır 'Kanser neden oluyor?' diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü yüzde 75 itibariyle zaten çözdüm. Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim"

'Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum' diyen doktor evinde ölü bulundu

"KİMSEDEN KORKMADIM, KORKMAYACAĞIM"

Paylaşımında tehdit aldığı anlaşılan doktor kimseden korkmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sevgili meslektaşlarım. Yeter ki gölge etmeyin başka ihsan istemiyorum. Benim çoluğum çocuğum yok. Üzerime Kapital çomar emirleri ile gelirseniz, geldiğiniz arabayı ezerim. Çünkü ben de damperli bir kamyon var.

Herkesin Allah bağışlasın çoluk çocuğu var. Herkes aklını başına toplasın. Ne oyuna ne oynaşmaya gelirim. Gereğini yaparım. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Onlara tekrar söylüyorum. Ben yalnız çalışıyorum. Hiç kimseden korkmadım ve korkmayacağım. Tüm dostlarım bunu iyi bilsinler. Bu iş şöyle bir iştir. Bir kere korkarsanız, sonsuza kadar korkarsınız. Her kapitalin yumuşak karnı vardır. Benim böyle bir, sıkıntım yoktur ve olmayacaktır. Umarım benden sonra daha iyisini bir hekim yapar. Tüm isteğim 195 dünya ülkesini atlatıp, benim gibi bir Türk hekiminin yapmasıdır."

Eskişehir, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evinde ölü bulunan doktorun son paylaşımı: Kanserin çözümünü yüzde 75 buldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramazan Karadogan:
    İnsanlığa faydası olanı yaşatmıyor baronlar. Hepsinin Allah blsnı versin. 58 0 Yanıtla
  • Kemal:
    demek bu hastalık bilerek yasatiliyor 34 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    israel ajanlari yapar bunu dikkat 19 1 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Allah rahmet eylesin , inşaallah intihar etmemiştir, insanları yanlızlaştıra yanlızlaştıra robota dönüştürüler, ölsek 1 hafta sonra haberi olacak insanların, evlenin ,evlenin ,sizin için sevinen, sizin için üzülen biri olsun, korkmayın pis paranız bitmez bereketlenir 12 4 Yanıtla
  • Ankara21:
    Devlet acilen katilleri ve arkasındakileri bulmalı 15 0 Yanıtla
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