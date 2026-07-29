Kanyonda yangın paniği

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki yangın Çanakkale yönüne doğru büyüyerek devam ediyor.

Alevler Şahin Deresi Kanyonu'na ulaşınca belediye ekipleri suda yüzen vatandaşları bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıp dışarıya çıkardı. Ayrıca Mıhlı Şelalesi ile bölgedeki tüm piknik alanları kapatıldı. 210 evin tahliye edildiği yangında jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Edremit Belediyesi ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.