Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde durdurulan araçta kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Şubat günü Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde C.Ç. ve D.A.A.'nın bulunduğu bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, çanta içerisinde 1 adet dedektör ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 adet taş parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kapaklı'da Kaçak Eşya Ele Geçirildi - Son Dakika
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