Kapaklı\'da otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.