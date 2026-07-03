Kapaklı\'da Silahlı Yaralama: Zanlı İstanbul\'da Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü mekanda çıkan tartışmada 4 kişiyi silahla yaralayan zanlı İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki alkollü bir mekanda hesap verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine U.E. O.A., E.O., ve Y.C. silahla yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.A.'nın durumunun ağır olduğu olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri silahlı yaralama şüphelisinin işletme sahibinin arkadaşı F.P. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından F.P., polis ekiplerince İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ