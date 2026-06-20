Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kapaklı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
20.06.2026 10:57
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Kapaklı'da ters yönden gelen otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ters yönden gelen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç. yönetimindeki otomobil ile H.E.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. İddiaya göre otomobil ters yönden ilerlediği sırada meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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