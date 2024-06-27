Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: İstanbul'dan Getirilen Şahıslar Yakalandı

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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği öğrenilen şahıslar yakalandı.

Olay, Çerkezköy - Kapaklı istikametinde bulunan bir benzinliğin önünde yapılan uygulama noktasında meydana geldi. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sırasında, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine uyuşturucu getirildiği öğrenilen 16 E 3127 plakalı araç uygulama noktasında durduruldu.

3 şahıs hakkında işlem yapıldı

Araç içerisinde ve araçta bulunan şahıslar üzerinde arama gerçekleştiren ekipler, 11,71 gram eroin ele geçirirken, araçta bulunan Ö.Ü., Y.B. ve T.C.K. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ