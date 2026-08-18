Kapaklı\'da Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ile Saray ilçesi arasında bulunan boş arazide çıkan yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların seferber olduğu yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Kapaklı ile Saray arasında Bozoba mevkiinde bulunan arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple boş bir arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Kapaklı ve Saray'dan itfaiye araçları bölgeye sevk edildi. Büyük bir alanda etkili olan yangına çok sayıda ekip sevk edilmesine rağmen büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için vatandaşlar da traktör yardımıyla ekiplere destek oldu.

Hem traktör hem de greyderlerin katılım gösterdiği söndürme işlemi yangın evlere ulaşmadan başarıyla sonuçlandı.