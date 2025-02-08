Kapalıçarşı'da Kara Para Vurgununa 10 Tutuklama - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da Kara Para Vurgununa 10 Tutuklama

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Kapalıçarşı'daki kara para vurgunu soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı, 30'u serbest bırakıldı.

08.02.2025 13:46
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Kapalıçarşı'daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kapalıçarşı'daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı'da bir holdinge bağlı 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade verip 2 milyon lira üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak başka kişilere verdiği yönünde savunma yapan 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 20 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

10 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında da 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapalıçarşı'da Kara Para Vurgununa 10 Tutuklama - Son Dakika

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