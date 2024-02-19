Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne\'deki Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada bir tırın yakıt deposunda 20 kilo 117 gram uyuşturucu bulundu. Aramada, 16 kilo 550 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

19.02.2024 19:46
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışından gelen bir tırda dedektör köpeği destekli arama yapıldı. Yapılan aramada yakıt deposunun gizli bölmesinde 33 paket içerisinde 16 kilo 550 gram uyuşturucu hammaddesi, 3 kilo 450 gram kokain ve 17 gram skunk olmak üzere toplamda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 kilo 117 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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