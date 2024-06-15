Kaplumbağalar Çöp Konteynırından Kurtarıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöp konteynırına atılan kaplumbağalar temizlik görevlisinin dikkati sayesinde fark edilerek, yeniden doğal yaşamına salındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Salman ve Mustafa Acar, ekip arkadaşlarıyla birlikte ilçe merkezindeki çöp konteynırlarını boşaltmaya çıktı. Bu sırada çöp konteynırına atılan kaplumbağaları fark eden Ömer Salman ve Mustafa Acar, çöp konteynırından kaplumbağaları çıkardı. Ardından Ömer Salman ve Mustafa Acar, sıcaktan bunalan, bitkin ve halsiz düşen kaplumbağaları su dökerek serinletti. Ardından Ömer Salman ve Mustafa Acar, kaplumbağalara su verdikten sonra tekrar doğal yaşam alanına saldı.

Cide Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Ömer Salman ve Mustafa Acar, "Üç gündür Cide'de çöp konteynırlarından kaplumbağa çıkıyor. Bunları çöpe kim atıyorsa bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz. Az önceki çöpte iki tane kaplumbağa çıktı. Nasıl bir insanlıktır bu. Hayvan sıcaktan yanmış ve susuz kalmış. Üç gündür çöpten kaplumbağa topluyoruz. Yazıktır günahtır" dediler.

Üç gün içerisinde 5 kaplumbağayı çöp konteynerinden çıkarttığını söyleyen Salman ve Acar, "Dikkatimiz sayesinde çöpe atılan bu kaplumbağalar ölmekten kurtuldu. Farkına varmasaydık çöp içinde ölüp gideceklerdi. Sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştular. - KASTAMONU