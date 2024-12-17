Kar Esareti: Artvin'de Yol Kapandı - Son Dakika
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Kar Esareti: Artvin'de Yol Kapandı

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Artvin'in Hopa-Borçka karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

17.12.2024 09:08
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Hopa- Borçka karayolunda kar esareti: Araçlar yolda kaldı, uzun araç kuyrukları oluştu

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, Borçka-Hopa karayolunu trafiğe kapadı. Uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Artvin'in Hopa-Borçka karayolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde başlayan yoğun kar, sürücülere zor anlar yaşatırken bazı araçların kayarak yoldan çıkmasına neden oldu.

Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bazı tırlar kontrolden çıkarak yolu kapattı. Karayolları ekipleri, yolu açmak ve araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak aşırı trafik nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksadı. Ekipler, kısım kısım yolu açarak ve kayan tırları çekerek trafiği kontrollü şekilde yeniden sağlamaya çalıştı.

Hopa ve Borçka Çıkışlarında Yol Kapandı

Hopa ve Borçka ilçeleri arasında artan tehlike nedeniyle trafik ekipleri, güvenlik amacıyla karayolunu ulaşıma kapattı. Sürücülerden, kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Karayolları ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları sürerken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya ve mümkünse trafiğe çıkmamaya davet etti. Yoğun kar yağışının bölgede bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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