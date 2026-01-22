Ordu\'da iş makinesinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabataş ilçesinde karları küreyen iş makinesinin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, E.A. (36) yönetimindeki belediyeye ait kar küreme aracı, Ardıç Mahallesi'nde temizlik yaptığı esnada Mesut Keskin (67) iş makinesinin arka kısmına geçti. Bu esnada geri manevra yapan iş makinesi Keskin'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü E.A. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU