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Kar yağışı etkili oldu, 72 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Kar yağışı etkili oldu, 72 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kar ve tipi nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

24.12.2023 - 23:44,
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Kar yağışı etkili oldu, 72 köy yolu ulaşıma kapandı

Okullar 1 gün tatil edildi

KARS - Kars'ta okullar olumsuz hava koşullarından dolayı 1 gün tatil edilirken, kentte kar ve tipiden dolayı 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipiden dolayı kent genelinde okullara 1 gün tatil edildi. Ayrıca engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu çalışanları idari izin verildi.

Kars'ta kar ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar ve tipiden dolayı merkeze bağlı 9. Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 13, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 13 ve Susuz'da 8 olmak üzere toplam 72 köyün Kars ile bağlantısı kesildi. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin çalışmasını bölgede etkili olan tipi zaman zaman aksatıyor.

Öte yandan Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Kars-Göle- Ardahan, Kars-Çıldır-Ardahan ve Kars-Digor- Iğdır Karayolunda kar ve tipi ulaşıma izin vermiyor. Trafik ekipleri, zincirsiz ve araçların kent dışına çıkışına izin vermiyor. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kentte yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oldu, 72 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
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