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Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti - Son Dakika
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Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere Jandarma ekipleri yardım etti. Edremit-Yenice Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücülere Jandarma trafik timleri zincir takma işleminde yardımcı oldu. Yolun açık tutulması için ise Edremit Belediyesi'ne ait iş makineleri çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti
10.01.2024 - 23:41,
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Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları'ndan geçen Edremit- Yenice Karayolunda kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere Jandarma ekipleri yardım etti.

Edremit ve Havran ilçesinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice İlçesini birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bir çok araç kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalınca devreye Jandarma ekipleri girdi. Edremit ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri yolda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara zincir takma işleminde yardımcı oldu. Ayrıca ekipler zincir, kar lastiği olmayan araçlara da bu yol kesiminde geçiş izni vermedi. Yolun açık tutulması için Edremit Belediyesi'ne ait iş makineleri ise bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti - Son Dakika


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