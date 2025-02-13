Karabük\'te 10 Yıl Aranan Şahıs Yakalandı

Karabük'te 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabük İl Jandarma Komutanlığımızı ve JASAT ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
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