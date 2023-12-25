Karabük\'te 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Karabük'te yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik22-24 Aralık'ta 3 ayrı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, Bölge Trafik Uygulama noktasında U.O.'nun durumundan şüphelenerek, şahsın araç ve üzerinde arama yapıldı. Aramada, 4.05 gram esrar, 3.55 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır sigara vaziyetinde esrar, birer adet kılıç ve satır ele geçirildi.

Şehirde faaliyetleri tespit edilen B.Y., D.E.Ö., M.Ö., E.C.D.'nin 100. Yıl Mahallesi'nde konakladıkları pansiyonda ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 8 paket halinde 5.6 gram metamfetamin ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. B.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından, D.E.Ö., M.Ö., E.C.D. hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Polis ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelendikleri M.H.O.'nun üst aramasında, 42 adet sentetik ecza ve 20.38 gram mariyona maddesi ele geçirildi.

B.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı. - KARABÜK