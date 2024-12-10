Karabük'te 4 Hükümlü Yakalandı

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Karabük'teç eşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu çerçevede hakkında "Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan" kesinleşmiş toplamda 16 yıl 5 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan S.Ö., hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş toplamda 3 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.D. ve hakkında "Kadına karşı basit yaralama" suçundan kesinleşmiş toplamda 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Karabük Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ayrıca, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçunda aranması olan T.K., gözaltına alındı. T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK