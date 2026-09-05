Karabük\'te anız yangınında 25 dönüm alan zarar gördü, samanlık kül oldu

Karabük'te yaklaşık 25 dönüm alanda etkili olan anız yangınında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Mehterler köyü Okçular Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ormanlık alan ve yerleşim yerlerini tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yaklaşık 25 dönüm alan zarar görürken, bir samanlık da tamamen yandı.

Söndürme çalışmalarına güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.