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Karabük'te başıboş köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te başıboş köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı

Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giden 14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yalçın, köpeğin bacağını ısırdığını söyleyerek merkeze gidip hocalarına durumu bildirdi. Ardından hastaneye götürülen Yalçın, kuduz aşısı vuruldu.

Karabük\'te başıboş köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı
12.12.2023 - 16:35,
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Karabük'te başıboş sokak köpeği tarafından ısırılan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giden 14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağında ısırdığı Yalçın, merkeze giderek hocalarına kendisini köpek ısırdığını söyledi. Yalçın daha sonra hastaneye götürülerek kuduz aşısı vuruldu.

Olayı anlatan Yalçın, "Dolmuştan indim, aradan girdim sola döndüm Mesleki Eğitim Merkezine çıkacaktım. Köpeği gördüm, geçtim etrafından arkamda kalmıştı. Sonra arkamdan geldi, yere düştüm bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım. Hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Karabük, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te başıboş köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te başıboş köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı - Son Dakika
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