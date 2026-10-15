Karabük\'te bir dönerci önünde para isteyen şahıs, masayı devirip uzaklaştı

Karabük'te bir dönerci önünde para isteyen şahıs, masayı devirip uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki dönerci dükkanının önünde para isteyen şahıs, isteği karşılanmayınca masayı devirip uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'te bir dükkandan para isteyen şahıs, isteği karşılanmayınca iş yerinin önündeki masayı devirerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden para isteyen şahıs, isteğine karşılık alamayınca dükkanın önünde bulunan masayı devirdi. Şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
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