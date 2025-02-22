Sürücülerin buz pistine dönen yollarda zorlu imtihanları kamerada
Hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, yollar buz pisti oldu
KARABÜK - Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Rampalarda çıkmayı başaramayan çok sayıda aracın kaydığı anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Karabük'te kar yağışının ardından yollar buz tuttu.
Buz pistine dönen ara sokaklardaki yollarda ilerleyen sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafiği aksatan buzlu yollar sürücülere direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çektirdi. Çok sayıda araç rampalardan aşağıya kayarken
o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Öte yandan buz nedeniyle kentte meydana gelen çok sayıda trafik kazasında maddi hasar oluşurken tuzlama çalışmaları da sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Buzlu Yollarda Zor Anlar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?