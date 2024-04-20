Karabük\'te çatıdan düşen taş parçaları minibüsten inenlerin üzerine düştü

Çatıdan düşen taş parçaları minibüsten inenlerin üzerine düştü... O anlar kamerada
KARABÜK - Karabük'te etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan düşen taş parçaları minibüsten inen yolculara isabet etti.
Olay, Postane Caddesinde meydana geldi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle binaların çatıdan düşen taş parçaları minibüsten inen yolcuların kafalarına isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun olaydan kıl payı kurtulduğu, minibüsten inen yolcularında düşen parçalar nedeniyle neye uğradıklarını şaşırma anları yer alıyor.
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