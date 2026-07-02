Karabük'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

02.07.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskipazar'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampaları mevkisinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında D-755 kara yolu Kemikli Rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerede istikametinden Çankırı yönüne seyir halinde olan Melek Yamak (41) idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa A. (57) yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı tıra bağlı 59 AIP 335 plakalı dorsenin arka kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altına saplanırken, otomobildeki sürücünün eşi Yakup Yamak (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Melek Yamak ile araçta bulunan Havsa Gül Yamak (12), Elif Sare Yamak (7), İbrahim Yamak (5), Esra Oğur (31), Amine Oğur (7), Selim Asaf Oğur (9) ve Akça Reyhan Uğur (4) ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkararak yol kenarına aldı. Kaza sırasında korku dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan çocuklar ise, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu sırada sürücü Melek Yamak, "Allah'ım ben yaptım diye" feryat ederek, yaralı kızını teselli etmeye çalışırken, diğer yandan da etrafındakilere eşinin durumunu sordu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Amine Uğur, Havsa Gül Yamak, Elif Sare Yamak ve Akça Uğur'un tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Yakup Yamak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yamak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma ile Bölge Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eskipazar, 3. Sayfa, Güvenlik, Karabük, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi İstanbul'da sıcak hava bunalttı: Kimi denizde serinledi kimi gölgelik alanda dinlendi
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti Vinç operatörü 40 metre yükseklikte namaz kılıp çalışmaya devam etti

18:58
Tepki çığ gibi Süper Lig’in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 19:45:32. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.