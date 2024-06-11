Karabük'te hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı

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Karabük'te bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-755 karayolu Hamzalar köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne seyreden Mustafa Çınar idaresindeki 08 AAH 110 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Maddi hasarın oluştuğu hafif ticari araç ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK