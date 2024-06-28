Karabük'te Husumet Nedeniyle Motosiklet Yakıldı - Son Dakika
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Karabük'te Husumet Nedeniyle Motosiklet Yakıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan yakınının motosikletini yolun ortasına getirerek devirdi ve üzerine benzin dökerek yaktı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

28.06.2024 11:15
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Karabük'ün Eflani ilçesinde bir şahıs aralarında husumet bulunan yakınının motosikletini yaktığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. M.A. isimli bir şahıs, aralarında husumet bulunan bir yakınının motosikleti yolun ortasına getirerek devirdi. Daha sonra şahıs, üzerine benzin döktüğü motosikleti yaktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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