Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Selahattin Adatepe (72) idaresindeki 34 GNM 768 plakalı araç Safranbolu- Eflani kara yolu Kırıklar Köyü mevkiinde Erhan Erbaş (50) idaresindeki 78 EC 257 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Aysel Erbaş (49) ve Yeter Aynaçıoğlu (48) yaralanırken ihbar üzerine olay yerin jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yenice ilçesine bağlı Kadıköy Köyü sınırları içerisinde meydana gelen ikinci kazada İsmail Tiryaki (62) idaresindeki 34 BN 1612 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada sürücü ile Fatimi Tiryaki (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te İki Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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