Karabük\'te İnşaat İşçisi İskeden Düştü

Karabük'te inşaatta çalıştığı sırada 4'üncü kattaki iskeleden düşen yabancı uyruklu işçi yaralandı.

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Abdurrahman Orabi isimli işçi, 4'üncü katta bulunan iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Orabi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK