Karabük\'te İntihar Girişimi ve Kalabalık İlgisi

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Karabük'te vatandaşlar intihar girişiminde bulunan bir şahsı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Olay, Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesinde meydana geldi. Tevfik K. isimli bir şahıs 6 katlı iş hanının çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye personelleri de şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

İntihar girişiminde bulunan şahsı ikna çabaları sürerken olay yerine yakın alanda toplanan vatandaşlar film izler gibi durumu izlerken, cep telefonlarıyla da o anları kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Polis ekiplerinin ve Cumayanı muhtarı Bilal Bozkurt'un girişimleriyle ikna edilen şahsın daha önce de birçok kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi. - KARABÜK