Karabük\'te İş Yerinde Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Karabük'te bir kişi iş yerinde av tüfeği ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta oto yıkama işiyle uğraşan 35 yaşındaki Sefa Ü.'nün iş yerinden silah sesi gelince, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto yıkama dükkanına gelen polisler içeride Sefa Ü.'yü av tüfeği ile kafasından vurulmuş halde yerde kanlar içinde bulurken, sağlık ekiplerinin kontrolünde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sefa Ü.'nün cenazesi Karabük Belediyesi cenaze aracıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada olayı duyarak iş yerine gelen Sefa Ü.'nün yakınları gözyaşlarına boğulurken, hayatını kaybeden gencin yüklü miktarda borcu olduğu öğrenildi. - KARABÜK