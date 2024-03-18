Karabük Safranbolu'da kahvehanede çıkan kavgada feci bitti. 14 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki genç arasında çıkan tartışmada çocuğun bıçakladığı genç hayatını kaybetti.
Saat 21.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede A.S. isimli çocuk ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı.
Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı Hamleci, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamleci, burada hayatını kaybetti. Recep Hamleci'nin cenazesi Karabük Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna götürüldü. A.S. ise olay yerine gelen polis ekibi tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü - Son Dakika
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Survivor All Star yarışmacılarından Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden, hamile olduğunu duyurduktan sonra yaptığı açıklamada kullandığı ilaçlar nedeniyle bebeğini düşürdüğünü söyledi. Yunus Emre ise bu haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.
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Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 515 gram metamfetamin, 186 gram skunk, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 361 gram kenevir tohumu, 430 adet uyuşturucu hap, 450 gram ateş buz, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.
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Jandarma tarafından Van, Gaziantep ve Kırklareli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-12' operasyonlarında, düzensiz göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışan 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı.
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Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana gelen kazada, bir otomobilin atv motora çarpması sonucu atv sürücüsü ağır yaralandı. Kazada devrilen atv'in altında kalan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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