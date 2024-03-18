Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü - Son Dakika
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Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü

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Safranbolu ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan Recep Hamleci, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından A.S. polis tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

18.03.2024 07:52  Güncelleme: 07:56
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Karabük Safranbolu'da kahvehanede çıkan kavgada feci bitti. 14 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki genç arasında çıkan tartışmada çocuğun bıçakladığı genç hayatını kaybetti.

KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMADA BIÇAKLA SALDIRDI

Saat 21.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede A.S. isimli çocuk ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı.

Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığı Hamleci, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamleci, burada hayatını kaybetti. Recep Hamleci'nin cenazesi Karabük Eğitim ve araştırma Hastanesi morguna götürüldü. A.S. ise olay yerine gelen polis ekibi tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü
Kaynak: DHA

Safranbolu, Karabük, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü - Son Dakika
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