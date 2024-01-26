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Karabük'te Karlı Yolda Kamyonet Şarampole Uçtu - Son Dakika
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Karabük'te Karlı Yolda Kamyonet Şarampole Uçtu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Bulak Mencilis Mağarası yolu üzerinde, 48 L 0631 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen araçtaki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Karabük\'te Karlı Yolda Kamyonet Şarampole Uçtu
26.01.2024 - 22:40,
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

Bulak Mencilis Mağarası yolu üzerinde, 48 L 0631 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Ağaçlara çarparak durabilen araçtaki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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